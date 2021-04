Insigne, l'agente a Casa Milan: visita di cortesia al club rossonero

Una semplice visita di cortesia, così è stato definito l'incontro andato in scena questo pomeriggio a Milano tra il club rossonero e Vincenzo Pisacane. L'agente - che gestisce tra gli altri anche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne impegnato contemporanemanete nella sfida alla Juventus - ha incontrato la dirigenza del club direttamente a Casa Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, è ancora presto per poter parlare di futuro e di quel che sarà di Insigne, con ancora un anno di contratto a Napoli. Il calciatore azzurro e l'entourage incontreranno il club di De Laurentiis solo a fine stagione per ridiscutere l'eventuale rinnovo, come ha più volte ribadito anche lo stesso Pisacane.