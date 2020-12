Sembrava che il mondo dei social non la attirasse, ma lo scorso 20 ottobre Jenny Darone ha postato la sua prima foto su Instagram. Nello scatto lei e suo marito, Lorenzo Insigne abbracciati e visibilmente innamorati. È stato questo l'esordio social della moglie del capitano del Napoli. Dopo anni in cui era sempre stata all'ombra di Lorenzo, Jenny è sbarcata su Instagram con un profilo personale (Jenny Darone-Insigne) che nell'arco di un mese ha già raggiunto oltre 52mila followers.

Il successo è sicuramente stato frutto della grande genuinità con la quale Jenny mette in mostra le dinamiche quotidiane della sua famiglia. Suo marito Lorenzo, infatti, non è l'unico protagonista, ma hanno un ruolo fondamentale anche i due figli così come il piccolo cane Cookie. Anche grazie al nuovo profilo social della moglie, il capitano del Napoli è entrato ulteriormente nei cuori dei napoletani perché viene mostrato non più soltanto come il calciatore che trascina la squadra in campo, ma anche come il padre di famiglia che gioca con i figli e il marito premuroso nei confronti della moglie. Con le storie e le foto pubblicate da Jenny, infatti, tutti i fan hanno imparato a conoscere l'intera famiglia dal punto di vista umano. Le cene e i pranzi preparati dai bambini, i compiti a casa, la didattica a distanza e poi le lunghe videochiamate con Lorenzo durante i ritiri tra Napoli e Nazionale. Proprio da Instagram, Jenny ha replicato ai tanti indegni commenti di qualche settimana fa durante la campagna di sensibilizzazione per la violenza sulle donne. Ha preso le parti del marito (sceso in campo al suo fianco in una foto postata dai profili ufficiali del Napoli e della serie A) ribadendo quanto speciale fosse Lorenzo come uomo, e che lo scherzo delle Iene cui era stato vittima due anni fa non rispecchiava affatto le sue qualità morali.

A proposito di social. «Grande vittoria, forza Napoli sempre» è stato il post Instagram di Kostas Manolas dopo il successo per 4-0 sulla Roma che sta facendo discutere i tifosi giallorossi. Motivo? Per colpa del like lasciato da Francesco Totti alla foto pubblicata dal difensore azzurro, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Gesto social che non è piaciuto e tantissime sono state le reazioni. Su Twitter «FDR» scrive: «Roba da matti», mentre in molti commentano: «Capisco un like a Kostas nelle altre partite. Ma contro la Roma no».

