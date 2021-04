Insigne, se il peso della fascia diventa finalmente dolce per un napoletano

Sono stati nove i napoletani capitani del Napoli, volendo e dovendo considerare nell'elenco Beppe Bruscolotti, salernitano di Sassano ma trapiantato a Napoli dal 1972. Portare quella fascia, per un napoletano, è un onore che si trasforma spesso in onere. Perché da un napoletano - raccontavano vecchi capitani azzurri - ci si aspetta sempre di più. È stato (ed è) così anche per Lorenzo Insigne, che ha dato segni di insofferenza nelle scorse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati