Insigne, De Laurentiis apre le porte: «Se vuole andare via lo accetteremo»

«Con Insigne siamo sereni, si parla da tempo. Deciderà lui, se vuole terminare quest’avventura ce ne faremo ragione, non ho mai trattenuto nessuno, neanche nel cinema, significa lasciare agli altri la decisione migliore per la loro vita, professione e futuro.». Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli questa mattina in piazza per l'evento Race For The Cure. «Se vuole rimanere, lo accoglieremo a braccia aperte».

«Luciano Spalletti ha capito di avere a disposizione una squadra di buon livello e lo ha dimostrato in Europa, se il pubblico è il nostro dodicesimo uomo, Spalletti può essere il tredicesimo» ha continuato il patron. «Questo lavoro è importante soprattutto per quando arriverà quella maledettissima Coppa d’Africa. Mi sembra che non ci sia rispetto dei campionati nazionali».