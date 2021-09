Napoli in Europa, Insigne convocato ma a Leicester andrà in panchina

L’abbondanza può spingere Spalletti a frenare le voglia di Insigne che, per come è fatto, pure la partitella a Castel Volturno fatica a non giocare. È partito per Leicester assieme alla squadra ma è assai probabile che andrà in panchina. Non se la passa bene Mario Rui che invece è rimasto a casa, anche perché è da poche ore diventato padre. In ogni caso, nessuna emergenza e nulla che farà fasciare il capo a Spalletti. Ci sono Udinese,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati