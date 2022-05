Insigne, il giro di campo e il record: «Non ho rimpianti, tornerò da tifoso»

122 volte nella leggenda. Lorenzo Insigne segna anche contro il Genoa, calcia il 13° rigore della sua stagione e trova l’ennesimo record nella sua ultima partita casalinga con la maglia del Napoli: con il gol di oggi, infatti, il capitano del Napoli supera nella classifica all-time anche Marek Hamsik, al secondo posto in solitaria dietro solo a Dries Mertens, compagno di squadra distante in graduatoria.

Per Insigne il miglior saluto possibile al 90’: una poesia letta dalla voce di Massimiliano Gallo e scritta da Maurizio De Giovanni, poi le note de 'O surdato 'nnammurato durante il giro di campo con accanto i due figli Carmine e Christian. «Ringrazio tutta la gente che era qui. Da napoletano è una gioia indescrivibile, questa è casa» le parole del capitano azzurro a fine partita «Ricordo tutti i dieci anni vissuti qui, siamo sempre stati uniti con i tifosi anche nei momenti meno belli. Arrivano dei momenti in cui bisogna fare delle scelte, l'ho fatta insieme alla società, siamo felici sia noi che loro. Non ho rimpianti, ho dato tutto per questa maglia. Spero che quando i miei figli saranno grandi si possa parlare ancora di me. Verrò a vedere il Napoli in tribuna appena potrò».