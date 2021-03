Insigne vuole il Napoli a vita, trattativa a giugno per il rinnovo

Un appuntamento a questa estate. A quando il campionato sarà concluso e De Laurentiis e il Napoli avranno le idee chiare sulle macerie economiche che il Coronavirus sta lasciando nel calcio italiano. Le idee chiare sul suo futuro, Lorenzo Insigne, invece, le ha già: vuole rinnovare con il Napoli. Ancora una volta. E stavolta la firma sarebbe la più importante: perché significa restare a vita. Ha 30 anni e il prossimo contratto potrebbe essere l'ultimo veramente importante: il Napoli ne vuole fare una bandiera e lui non intende tirarsi indietro. Da quando ha 18 anni ha un contratto con il club azzurro, anche se poi è stato girato in prestito a Cavese, Foggia e Pescara.

PRIORITÀ

A un anno e tre mesi esatti dalla scadenza del suo contratto, la priorità di Insigne è una sola: il Napoli. Lo lascia capire ogni volta che può e a suo modo lo ha lasciato capire anche con quella reazione di piena di rabbia al pareggio del Sassuolo. Le scuse immediate, il discorso alla squadra sono dichiarazione d'intenti di quello che Insigne si sente di essere nel Napoli. Non ci sono stati fino ad adesso neppure colloqui informali con il suo agente, Pisacane, procuratore scaltro e preparato (riferimento quotidiano per il capitano azzurro), per allungare quella scadenza fissata per 30 giugno 2022. Una trattativa non è ancora iniziata: da Castel Volturno sanno che fretta non c'è, che la permanenza o meno nel Napoli del fantasista di Frattamaggiore dipende prima di tutto dalla sua volontà, e che se decidesse di andar via sarebbe una scelta di vita. L'intenzione, in ogni caso, è oggi di tutt'altro segno. Da Pisacane stanno bussando in tanti, e molte grandi d'Italia e d'Europa: ma in questo momento tutti possono mettersi il cuore in pace perché le intenzioni di Insigne e del Napoli coincidono. Anzi, di più: i rapporti sono ottimi, di Lorenzo con Giuntoli in particolare. Al ds azzurro toccherà sedersi a parlare, quando entrambe le parti decideranno di non voler aspettare più. Ma non prima di giugno. Il legame è saldissimo. Il club ha apprezzato tanti suoi atteggiamenti e anche le lacrime dopo l'errore in Supercoppa. Se restasse Gattuso dubbi non ce ne sarebbero perché Insigne è per lui pedina fondamentale.



CONDIZIONI

Chiaro che sarà difficile per il Napoli riuscire a replicare le condizioni contrattuali di oggi (guadagna circa 4,5 milioni l'anno) soprattutto perché la pandemia ha stravolto i piani economici di tutti. Il Napoli ha pianificato che (Champions o non Champions) dovrà tagliare il monte ingaggi almeno del 25 per cento (al momento sfiora i 110 milioni di euro). Tradotto: i prossimi rinnovi non saranno semplici e il primo importante è proprio quello di Insigne. Forse dovrà rinunciare a qualcosa, ma è una questione economica che è troppo prematura e che riguarda il Napoli e il suo agente Pisacane. La preoccupazione maggiore di Insigne è un'altra: che la competitività della squadra non precipiti e che resti quella di adesso. Ovviamente bisogna lasciare socchiusa, senza blindarla, la porta verso un'altra destinazione, ma solo per una proposta mostruosa può davvero pensare di andare via. Ma difficilmente in Italia: farebbe fatica a vestire in serie A una maglia diversa dal Napoli.



