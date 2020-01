LEGGI ANCHE

Un gesto semplice, per riavvicinare l'ambiente al suo capitano. Lorenzo Insigne ha trascinato ilai quarti di finale contro ladopo la doppietta al Perugia dello scorso marte e per ringraziarlo alcuni tifosi napoletani avevano dedicato all'azzurro uno striscione, montato sotto casa: «Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Forza capitano».Nelle ultime ore, però, lo stesso striscione è stato imbrattato con un gesto di pessimo gusto: un sacchetto dell'immondizia appoggiato proprio sulla dedica ad Insigne. L'episodio ha fatto discutere molto in rete, riaprendo la spaccatura presente tra parte del tifo azzurro e il capitano del, tornato protagonista nelle ultime settimane con la guida di Gattuso