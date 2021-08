Napoli, i tifosi coccolano Insigne: applausi e cori per il capitano

Inviato a Castel di Sangro

Gli applausi al'ingresso in campo e poi dopo ogni giocata bella di Insigne, soprattutto quella in cui nella parittina ha colpito l'incrocio di pali: "Lorenzo, Lorenzo" si sente dagli spalti. L'abbraccio dei tifosi azzurri al capitano finito nel mirino dell'Inter che pensa al colpo di mercato per rinforzare l'attacco: dopo il primo approccio si attendono altre mosse del club nerazzurro.

Insigne ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha rinnovato: situazione che resta ingarbugliata. Intanto i tifosi azzurri ancora una volta manifestano il grande attaccamento al capitano che nella partitina ha giocato da esterno sinistro nel tridente con Politano e Osimhen: con il Napoli schierato con il 4-3-3 avrà modo quindi di potersi muovere nella sua posizione preferita.