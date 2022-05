«Insigne, così si sceglie l'erede: non un esterno ma un rifinitore»

Il manuale del nuovo calcio. Un calcio nel quale non esistono più i terzini, gli stopper e i centravanti, ma i difensori di rottura, i finalizzatori mobili e gli invasori box to box. Per entrare a gamba tesa nel nuovo lessico del calcio mondiale serve assolutamente un prontuario, una sorta di piccola enciclopedia messa a disposizione da Soccerment (soccerment.com) guidata da Aldo Comi. La società milanese ha elaborato uno studio con Antonio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati