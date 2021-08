Insigne, l'omaggio di Nino D'Angelo E l'azzurro risponde: «Sei grande»

«Tiro a giro e...gooool di Lorenzo Insigne!» Così si diverte sui social Nino D'Angelo, l'artista napoletano che non ha mai nascosto l'amore per i colori azzurri e per il capitano della squadra della sua città. Via Instagram, D'Angelo ha imitato l'ormai famoso tiro a giro dell'azzurro e Insigne gli ha risposto via social: «Sei un grande».

