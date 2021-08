Insigne out, problema al ginocchio: rientrano in gruppo Zielinski e Lozano

Il primo allenamento dopo il ritiro di Castel di Sangro riserva a Luciano Spalletti qualche sorpresa di troppo: la prima, non positiva, riguarda Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che non si è allenato con i compagni oggi a Castel Volturno a causa di una leggera infiammazione al ginocchio destro. Lorenzo ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Le buone nuove arrivano invece da Piotr Zielinski e Hirving Lozano: il polacco era rimasto fuori per affaticamento dall'ultima amichevole con il Pescara, il messicano era arrivato in ritardo in Abruzzo, ma oggi entrambi sono rientrati in gruppo. Ancora terapie per Contini in attesa che il mercato dica la sua, Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo.