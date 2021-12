Insigne candidato al Pallone Azzurro: il capitano premiato dalla nazionale

Lorenzo Insigne candidato al “Pallone Azzurro”, premio assegnato direttamente dai tifosi al miglior calciatore dell’anno della Nazionale maschile e alla miglior calciatrice di quella femminile. Anche in questa edizione gli utenti del web saranno chiamati a scegliere tra cinque candidati per ciascuna nazionale: in quella di Roberto Mancini, oltre al capitano del Napoli, sono candidati anche Donnarumma, Barella, Spinazzola e Chiesa. Il concorso potrà essere votato sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio.