Insigne pensa al Napoli: «Meritano questo scudetto»

«Sono andato via ma resto un grandissimo tifoso». Queste le parole di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli che è tornato a parlare degli azzurri. La squadra di Spalletti è la protagonista assoluta di questa stagione in campionato «E sono felice per i miei vecchi compagni. La squadra, la tifoseria e la città meritano senza dubbio lo scudetto» ha detto il napoletano.

Oggi Insigne è in Canada con il Toronto ma guarda l'Italia non solo per il Napoli. In campo c'è anche il fratello Roberto con il Frosinone: «Sta facendo grandi cose quest'anno: io e lui siamo molto uniti ma abbiamo due caratteri completamente diversi. Il gol contro il Cittadella? Il portiere poteva fare meglio» scherza Lorenzo ai microfoni di KickOff su ExtraTvLive «Quando posso e fuso orario permettendo guardo le partite del Frosinone».