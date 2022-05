Insigne, il saluto social degli azzurri: «Che vittoria. Grazie, capitano»

La grande festa azzurra continua anche in rete. Sui social i calciatori del Napoli hanno celebrato il successo rotondo contro il Genoa e anche l'addio a Lorenzo Insigne. «Grande vittoria per l'ultima partita della stagione in casa, ma soprattutto l'ultima partita per una delle leggende di questo club, Lorenzo Insigne. Buona fortuna capitano per questa nuova avventura. E grazie anche a voi tifosi del Napoli per averci supportato nella buona e nella cattiva sorte» le parole di Frank Anguissa, centrocampista azzurro che spera di non aver giocato la sua ultima partita al Maradona ancora in attesa di riscatto.

Good Luck, my friend!

Quanto ci siamo divertiti, insieme, su quella fascia 💙



Bonne chance, mon ami!

On s'est bien amusé dans cette aile 💪🏾



Good luck, my friend!

What a blast we had down that wing 🙌🏾#FG31 💙 2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/WyO6emyPTj — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) May 15, 2022

«È stato un lungo e splendido viaggio. Buona fortuna Lorè» ha scritto invece Kalidou Koulibaly, uno dei compagni storici di Insigne in questo Napoli. Esattamente come Faouzi Ghoulam, anche lui in scadenza e anche lui al passo d'addio: «Good Luck, my friend! Quanto ci siamo divertiti, insieme, su quella fascia». Anche Giovanni Di Lorenzo ha voluto ringraziare i tifosi: «Terzo posto sigillato. Una vittoria davanti al nostro pubblico per salutare il nostro capitano». In gol ci è andato anche Stanislav Lobotka, che a fine gara ha parlato a Dazn: «Sono contento di aver segnato, ma oggi la cosa più importante era dare a Lorenzo Insigne una giornata che meritava per essere celebrato. Futuro? Non sono concentrato sulla prossima stagione ad essere onesti. Pensiamo alla prossima partita, agli impegni con la Nazionale e alla vacanza con la mia famiglia».