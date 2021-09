Uscita forzata anticipata per Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli che ha dovuto lasciare in campo con la gara in parità a causa di un problema al ginocchio.

Trauma contusivo al ginocchio destro per Insigne che è stato fasciato in panchina durante il finale di gara ed è stato subito valutato dallo staff medico azzurro. Nelle prossime ore ulteriori accertamenti per il napoletano, per capire l'effetto a entità dell'infortunio e i tempi per il recupero.