Insigne, Re dal dischetto: nessuno segna più di lui in A

Non ha vissuto una prima parte di stagione indimenticabile, ma per Lorenzo Insigne il 2021 resterà comunque un anno bellissimo. Anche e soprattutto dal dischetto: secondo i dati di Opta Italia, infatti, il capitano del Napoli é stato l’unico giocatore che nell'anno solare conta più di 10 gol su calcio di rigore in Serie A. Ne ha segnati 11, dietro di lui Kessié (10) e Vlahovic (9).

LEGGI ANCHE Insigne-Toronto, si lavora all'ok: il Napoli non ha fatto altre offerte