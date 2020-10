La gara tra Napoli e AZ Alkmaar si porta dietro tanti dubbi. Uno riguarda il capitano Lorenzo Insigne che, dopo l'infortunio subito contro il Genoa, è tornato ad allenarsi da qualche giorno con il gruppo azzurro a Castel Volturno e ora scalpita, con la speranza di poter ritrovare il campo già nel match di europa League di domani sera.

«Sarà Gattuso a decidere, non faccio io le convocazioni» ci ha tenuto a precisare il suo agente Vincenzo Pisacane a Radio Punto Nuovo - «Ma Lorenzo si sta allenando in gruppo, quindi penso sarà pronto per essere convocato». Il capitano azzurro ha saltato il match contro l'Atalanta di sabato al San Paolo ed era atteso al rientro per il derby di domenica contro il Benevento.

