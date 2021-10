Insigne, il riscatto dopo gli errori: «Mai avuto paura di tirare i rigori»

«Un calciatore lo vedi dal coraggio», cantava Francesco De Gregori nella sua «Leva calcistica del 68». Era la storia di Nino, un ragazzino che non doveva aver paura di tirare un calcio di rigore, una storia che calza a pennello per Lorenzo Insigne che in tema di penalty stava vivendo una stagione negativa (tre errori dopo gli ultimi tre tentativi). Ma quando l'arbitro Serra si è avviato verso lo schermo del Var per controllare il tocco di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati