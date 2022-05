Insigne come Higuain dal dischetto: ma quando sbaglia il Napoli vince

Quattro errori dal dischetto in una sola stagione. Lorenzo Insigne non riesce a superare Berisha e il Napoli di Torino deve fare a meno della sua freddezza dagli undici metri. Il capitano azzurro ha fallito ieri contro i granata il 4° rigore della sua annata, fallendo così 1/3 di quelli assegnati alla squadra azzurra e da lui tirati in queste 36 partite di campionato (12).

Un risultato così negativo dal dischetto nella storia del ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati