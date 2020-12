Si gode in pieno il presente, i gol, i successi del Napoli ed è concentrato sugli obiettivi degli azzurri a cominciare dalla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Insigne di rinnovo con il club azzurro parlerà più in là, a bocce ferme, discorso che verrà affrontato a fine stagione: lo ha annunciato il suo agente napoletano Vincenzo Pisacane. «A fine stagione capiremo cosa fare: ci siederemo a tavola con il Napoli, i matrimoni si fanno in due. Non voglio andare oltre a parlare della questione contratto. Ne parleremo con calma a fine stagione, Lorenzo è tranquillo, sereno, sta benissimo e sta vivendo un momento straordinario e pensa a concludere nel migliore dei modi il campionato e l'Europa League. Vuole godersi fino in questo momento e non pensa ora a parlare di altri discorsi», le parole del procuratore del capitano azzurro.

Lorenzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 questo per lui è il nono anno consecutivo in maglia azzurra, il capitano si avvicina ai cento gol con il Napoli (ne mancano sei), è sempre più leader e vive un periodo eccezionale: prolungare il contratto con il Napoli significherebbe legarsi praticamente a vita in maglia azzurra e diventare sempre più una bandiera come lo sono stati Totti con la Roma e Del Piero con la Juventus. Un discorso che verrà affrontato con calma, non c'è fretta da parte sua e del suo entourage. E anche il Napoli non ha fretta e affronterà il discorso del rinnovo con il capitano a fine stagione quando sarà più definito il quadro economico del club azzurro per i prossimi tre anni, tenendo presente la crisi legata al Covid e alla luce di quelli che saranno i nuovi introiti per i diritti tv e i discorsi legati ad altri introiti. Il sogno di Insigne è stato sempre quello di giocare in maglia azzurra e la volontà del club è di proseguire con il suo capitano, la trattativa per trovare l'accordo avverrà più avanti. Il tutto è rimandato più in là alla fine di questa stagione che sta vedendo Lorenzo grandissimo protagonista sia con il Napoli che con l'Italia di Mancini che a giugno sarà impegnata negli Europei e subito dopo nella final four di Nations League e nelle partite di qualificazione per i Mondiali 2022 in Qatar.

Lorenzo dopo il gol alla Roma si è ripetuto con una rete bellissima a Crotone che ha aperto il largo successo del Napoli sorridendo in campo e nell'intervista post-partita quando ha commentato così le parole che disse Gattuso alla vigilia della trasferta di Europa League contro l'Az. «Io musone? Il mister mi ha fatto i complimenti e ha spiegato in conferenza stampa cosa intendeva, ma ha ragione: sono il capitano, il mio ruolo è importante ed è giusto che mi faccia vedere sempre allegro», disse domenica sera Lorenzo a Sky. Quattro reti, tutte in campionato, ancora all'asciutto in Europa League: Insigne punta a sbloccarsi domani con la Real Sociedad nel match decisivo per il passaggio ai sedicesimi di finale.

Diego Armando Maradona che esulta con la maglia del Napoli e lo scudetto sul petto, tatuato per sempre sulla pelle. È questo il tatuaggio scelto da Insigne sulla gamba sinistra, un omaggio al campione argentino scomparso a 60 anni, un gesto significativo che testimonia la grande ammirazione da parte del capitano del Napoli per il Pibe de Oro. Lorenzo gli dedicò il gol alla Roma baciando la maglia numero 10 stile Argentina indossata dagli azzurri in onore di Diego. E con la stessa maglia ha segnato un gol bellissimo contro il Crotone, a distanza di una settimana. Insigne sta vivendo un ottimo momento ed è pronto a trascinare il Napoli in Europa League.

