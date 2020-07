LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato a parlare, neo agente di Lorenzo Insigne , per commentare il momento del capitano azzurro e soprattutto il suo futuro. «Penso sia prematuro parlare del rinnovo, non penso sia da farlo nell'immediato. Si finirà la stagione nel migliore dei modi e poi si penserà al futuro più avanti. Non si è mai profeti in patria, manon soffre le critiche, ne ha ricevute tante e anche gratuite. Adesso è in un momento di forma fisico e mentale straordinario, è legatissimo a tutto il popolo campano e ai tifosi del. Lui non voleva che si sapesse di varie iniziative benefiche fatte, però mi fa piacere che se ne parli in maniera così positiva».«Immaginare Insigne a vita a? Il calcio è talmente strano e gira così veloce che si fa fatica a dire certe cose» ha ammessoai microfoni di Canale 21. «Dire che Insigne può restare a vita a Napoli è difficile, anche se lui sta benissimo in azzurro. Adesso è diventato un leader in campo e nello spogliatoio. Lui è orientato a finire alla grande la stagione, sta pensando solo a questo.? Crediamo tutti nella qualificazione, ma in primis devono crederci i calciatori. La forza mentale per affrontare i blaugrana può darla solo Gattuso , l'importante è che alla fine della partita le maglie siano sudate».