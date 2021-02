Insigne, Roberto aspetta Lorenzo: «Il Benevento vuole fare punti a Napoli»

Roberto Insigne aspetta il fratello Lorenzo. Domenica il derby allo stadio Maradona tra Napoli e Benevento, ma prima gli azzurri avranno l'Europa. «Ho sentito stamattina Lorenzo, è carico com'è carico tutto il Napoli. Spero tantissimo in una vittoria» ha detto l'attaccante dei sanniti. «Non credo alla crisi del Napoli, che ha giocatori straordinari e un allenatore che io stimo tanto anche come persona. Domenica non dovremo sottovalutarli, questa sarà la cosa più importante».

LEGGI ANCHE Napoli, riecco Dries Mertens: convocati ancora sei giovani

«Non dobbiamo mollare e fare più punti possibili» ha continuato il più giovane degli Insigne a Radio Kiss Kiss. «Con Napoli, Verona e Spezia cercheremo di portare a casa quanti più punti è possibile. Speriamo di fare una partita come all'andata, magari un risultato diverso. Giocare in quello stadio e contro il Napoli per me sarà un'emozione unica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA