Insigne, in Spagna rilanciano: forte interesse dell'Atletico Madrid

L'ombra della MLS non sembra essere andata via da Lorenzo Insigne. La lega calcistica americana guarda con molto interesse in Europa e nonostante le smentite - il capitano del Napoli e l'amico Ciro Immobile avrebbero incontrato emissari americani solo per alcuni investimenti da portare avanti dall'altra parte dell'oceano - dalla Spagna arriva il rilancio.

Secondo TodoFichajes, infatti, oltre ad Atletico Madrid e Inter ci sarebbero anche tre squadre americane su Insigne: i due club di Los Angeles - LAFC e LA Galaxy, dove è passato anche Ibrahimovic - e l'InterMiami di Beckham sono le potenziali candidate se il napoletano dovesse decidere di approdare in America.