Insigne, discorso alla squadra: «Ora trasformiamo questa rabbia»

Ci sono momenti e momenti. Momenti in cui ci metti la faccia e momenti in cui ti viene solo voglia di tirare un calcio ai cartelloni pubblicitari e scaricare tutta la rabbia in corpo. Essere il capitano di una squadra non è facile, esserlo della squadra della tua città e per la quale fai il tifo, lo è ancor di meno. L'immagine di Lorenzo Insigne all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi del Mapei Stadium di Reggio Emilia parla da sola. Non serve un indovino per capire cosa dica e la rabbia che esce forte e vibrante dalla sua bocca. E ci mancherebbe. Il Napoli ha appena buttato all'aria una vittoria conquistata con le unghie su un campo difficile. Tutta colpa di un errore all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di gioco. Trattenere la rabbia in quel momento sarebbe azione meritevole di per sé di beatificazione o quanto meno di un Nobel per la pace.

Lorenzo si è sfogato. Ma la sua è stata una reazione personale. Nulla contro i compagni che infatti hanno capito. Nello spogliatoio, una volta rientrati dopo il fischio finale, nessuno ha preso la parola. Non ci sono stati ulteriori confronti. Tutti hanno fatto passare la notte che notoriamente porta consiglio. «In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c'è stato alcun attrito tra il capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita», ha precisato ieri il Napoli con un tweet dalla propria pagina ufficiale. Un po' di acqua su un fuoco che in realtà era stato già ampiamente sedato a margine dell'allenamento di ieri a Castel Volturno. Quella sì che è stata l'occasione di confronto. Il momento giusto per dirsi le cose in faccia. Senza rabbia, anzi. Con la consapevolezza di essere il leader della squadra e del gruppo.

«Trasformiamo questa rabbia in concentrazione», perché le prossime partite non possono essere sbagliate. Insigne è stato chiaro. Si è rivolto a tutti. Senza puntare il dito verso nessuno. Ha parlato da capitano. Ha spiegato che la sua rabbia deve essere contagiosa, deve diventare quella di tutti, indistintamente. «Non si possono perdere partite così». Perché seppur il punto sia arrivato lo stesso, quel 3-3 di Reggio Emilia col Sassuolo, per Lorenzo è stata una sconfitta a tutti gli effetti. Non ci poteva pensare. Quei tre punti li sentiva già in tasca e la leggerezza con la quale è stata gestita l'ultima rimessa laterale lo ha mandato su tutte le furie. Ecco perché ha spiegato ai compagni che la sua è stata una reazione di pancia, da napoletano prima ancora che da capitano. Perché lui più di tutti non ha voglia di perdere nemmeno mezzo punto in questa volata Champions che vede il Napoli attualmente a 5 punti dal quarto posto, ma non per questo fuori dai giochi categoricamente.

Accanto a Lorenzo anche Faouzi Ghoulam, che ha confermato di essere uno degli elementi cardine dello spogliatoio. Il terzino, che nelle ultime gare ha scalato le gerarchie di Gattuso, ha incitato i compagni, ha ricordato loro l'importanza di questa maglia e la necessità di rimanere concentrati fino al fischio finale. La squadra ha recepito il messaggio e ha già messo la testa a domenica sera, quando al Maradona arriverà il Bologna prima del trittico da incubo delle partite con Milan, Juventus e Roma in una settimana. Allora sì, la testa potrebbe fare la differenza ancor più delle gambe. Per questo Insigne ha voluto dare il suo segnale chiarissimo a tutti. Poi, amici come prima: come una famiglia. Perché le cose nascono e muoiono in campo. Per ripartire bisogna farlo insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA