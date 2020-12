Una giornata di squalifica e 10mila euro di multa. Questa la decisione del Giudice Sportivo in merito all'espulsione del capitano del Napoli per le espressioni irrispetose rivolte all'arbitro Massa nel match contro l'Inter dopo il rigore assegnato ai nerazzurri per il fallo in uscita di Ospina su Darmian. Al Napoli è andata bene, Lorenzo salterà solo la partita di domenica contro la Lazio e tornerà disponibile per quella del 23 dicembre, l'ultima prima della sosta di Natale, al Maradona contro il Torino.

Napoli, una giornata di squalifica a Insigne per l'insulto all'arbitro

Nessun ricorso, quindi, del club azzurro: Insigne tornerà in campo mercoledì prossimo, sarà assente invece contro la Lazio, partita in cui in attacco mancheranno anche Mertens e Osimhen. Tre assenze in contemporanea per Gattuso nel reparto offensivo, una situazione che Ringhio dovrà fronteggiare in una partita non semplice come quella contro la formazione di Simone Inzaghi.

Diverse soluzioni per la sua sostituzione. Contro la Lazio il candidato numero uno a partire dall'inizio è Politano che giocherebbe a destra, mentre Lozano verrebbe spostato a sinistra con Petagna centravanti. Ma in corsa c'è anche Elmas che potrebbe rappresentare la sorpresa nell'undici base, oppure entrare a partita in corso: il macedone finora è stato uno tra quello meno utilizzati ma potrebbe trovare spazio proprio in questa fase in cui c'è emergenza in attacco.

Un'altra soluzione prevede l'avanzamento di Zielinski tra i tre in attacco con un centrocampo formato da Bakayoko e Demme e Fabian Ruiz in un modulo che potrebbe diventare 4-3-3 e cioè un Napoli con 4 centrocampisti e solo con due punte. Decisive saranno le prove di Gattuso negli allenamenti di Castel Volturno di oggi e di domani, giorno della rifinitura prima della trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Gattuso sta ruotando gi azzurri con un turnover continuo visti i tanti impegni ravvicinati e sarà così anche in queste due partite con l'emergenza in attacco. Importante più che mai in questa fase la presenza di Petagna per le assenze di Osimhen e Mertens che potranno tornare solo nel 2021: l'ex centravanti dell'Atalanta ha segnato tre gol ed è stato pericoloso contro l'Inter colpendo un palo nei minuti di recupero, occasione che avrebbe potuto regalare al Napoli il gol del pareggio

