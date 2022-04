Empoli-Napoli, Insigne diventa il secondo marcatore all time

Una sconfitta clamorosa a Empoli che non cancella però il record di Lorenzo Insigne. Con il gol segnato al Castellani - il decimo della sua stagione in Serie A - il capitano del Napoli arriva a quota 121 reti con la maglia azzurra in tutte le competizioni, eguagliando l'ex compagno di squadra Marek Hamsik (andato via nel 2019) e alle spalle solo del compagno Dries Mertens (in gol anche lui a Empoli, oggi a quota 146 reti). Il napoletano ha raggiunto la doppia cifra in campionato per il quinto anno di fila.

121 - Lorenzo Insigne has equalled Marek Hamsik (121 goals) as the player with the second-most goals with Napoli considering all competitions (less only than Dries Mertens, with 146). Azzurro.#EmpoliNapoli pic.twitter.com/tEyqtKTEKZ — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 24, 2022