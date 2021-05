Insigne, striscione dei tifosi: «Meriti il contratto a vita»

Il contratto di Lorenzo Insigne comincia a spaventare i tifosi del Napoli, soprattutto dopo la fantastica stagione che il capitano azzurro ha vissuto con la gestione Gattuso. Il suo accordo con il club azzurro scadrà tra un anno e le trattative per il rinnovo non sono ancora cominciate: «Chi per questa maglia dà la vita merita il contratto a vita» hanno scritto alcuni tifosi con uno striscione, affisso sotto casa del capitano a Posillipo.