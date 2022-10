Insigne fa il tifoso anche in NBA: il napoletano allo stadio a Toronto

È stato fantastico assistere al match. In bocca al lupo per la stagione» scrive sui social Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli che ora vive a Toronto e si gode anche gli altri sport. Vista la stagione ormai conclusa in Mls, infatti, Lorenzo e altri compagni di squadra hanno assistito al debutto stagionale dei Toronto Raptors nella nuova stagione NBA: i canadesi hanno vinto 108-105 contro Cleveland.