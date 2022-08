Insigne a Toronto non si ferma più: ancora gol e regala vittoria ai suoi

Ancora un gol, ancora una vittoria. Il Toronto non si ferma più da quando in campo c'è Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli che anche questa notte ha trovato la via della rete, la seconda di fila in campionato e la prima al BMO Field, davanti al pubblico di casa. Un gol fondamentale per il Toronto a poco più di 10' dalla fine, che ha regalato il sorpasso su Portland prima del 3-1 finale di Bernardeschi. I numeri dei canadesi sono super da quando in campo c'è l'ex capitano azzurro: 3 vittorie in 4 gare. Prima del suo arrivo le vittorie erano state 5 ma in 21 partite.