Insigne-Toronto, si lavora all'ok: il Napoli non ha fatto altre offerte

Un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati. Questa l'ultima offerta arrivata dal Canada a Lorenzo Insigne, con il Toronto FC che da settimane porta avanti i contatti con l'entourage del capitano del Napoli. Contatti intensificati, perhé ora i canadesi fanno sul serio: il napoletano è l'obiettivo più importante del loro mercato e l'offerta monstre lo dimostra.

Da attendere, però, sarà la risposta della controparte. Insigne non ha ancora accettato: non vorrebbe lasciare Napoli ma è fortemente tentato dall'offerta viste le cifre importanti. Il napoletano dovrebbe presto dare l'ok definitivo in caso di trasferimento in America: il contratto, infatti, andrebbe depositato entro marzo (termine di chiusura del calciomercato USA) per poi trasferirsi effettivamente a giugno una volta conclusa la stagione con il Napoli. Il napoletano non ha ricevuto altre offerte da De Laurentiis in queste settimane, ma non è intenzionato a lasciare Napoli già a gennaio, riporta Sky Sport.