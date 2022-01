Insigne al Toronto, affare fatto: «Firmerà il contratto in settimana»

La storia di Lorenzo Insigne e il Napoli al capolinea. Il capitano azzurro ha accettato in via definitiva la proposta del Toronto Fc, club canadese che milita in Mls e che dal prossimo anno potrà contare sul calciatore napoletano, pronto a lasciare dopo oltre un decennio la maglia azzurra.

I dirigenti canadesi si erano fatti sotto negli ultimi mesi con cifre importantissime - 11,5 milioni più alcuni bonus (4,5 mln) raggiungibili - per convincerlo a firmare un contratto che lo terrà in Canada per i prossimi cinque anni.

Come confermato anche da Sky Sport, l’affare che porterà Insigne dall’altra parte dell’oceano è ormai concluso. Il calciatore ha atteso qualche ora per il rilancio del Napoli che però non c’è stato. Si conclude così una vita intera (o quasi) passata con la maglia azzurra della sua città.

L’ufficialità dell’annuncio della firma - prevista nei prossimi giorni - arriverà entro il prossimo lunedì, il trasferimento a Toronto, invece, il prossimo luglio.