Insigne, il Toronto già lo aspetta: «Farà la storia del nostro club»

Lorenzo Insigne e il Toronto, ora è ufficiale. A commentare il passaggio dell’azzurro in Canada anche il presidente del club Manning. «È un giorno importantissimo per noi, Insigne è un campione all’apice della sua carriera. È un campione d’Europa e simbolo del Napoli con cui ha giocato nei migliori stadi europei, gioca con amore e passione, i nostri tifosi si innamoreranno di lui» le sue parole.

«Non vediamo l’ora di averlo in estate con noi. È un calciatore di talento che gioca con qualità per lui e per la squadra» ha aggiunto il Ds Bradley. «È il tipo di calciatore che i tifosi ameranno e che resterà nella storia nel club».