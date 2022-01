Insigne al Toronto, ecco la statuina: l'addio di San Gregorio al capitano

Alla domanda di Luca Cupiello «Ti piace o' presepe?» oggi forse i tifosi del Napoli risponderebbero come il figlio svogliato del protagonita: «No».

Già perchè, per salutare Lorenzo Insigne in partenza per Toronto, il maestro dei presepi di San Gregorio Armeno, Marco Ferrigno, ha realizzato una statuina in cui l'attaccante di Frattamaggiore è pronto a partire con in mano una valigia che reca il nome della città canadese. Un addio ormai inevitabile, dal sapore amaro per ogni partenopeo.

La firma che legherà Insigne al Toronto per i prossimi ci que anni arriverà tra venerdì e sabato. Cifre irrinunciabili quelle del contratto: si parla di 11,5 milioni più 4,5 di bonus, cifre che il Napoli non poteva garantirgli.

Ma il capitano partirà solo al termine della stagione. C'è tempo dunque per dirsi addio e magari regalare ancora qualche magia e qualche trofeo.

Così i maestri di San Gregorio questa volta potrebbero dedicargli un'altra statuina, magari con quello scudetto da anni rincorso e mai conquistato. E allora senza indugi ogni tifoso riponderebbe alla domanda di Luca Cupiello: «Sì ci piace o'presepe».