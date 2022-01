Insigne al Toronto, c'è anche la firma: ecco la cena a Roma con i canadesi

Insigne e Toronto sempre più vicini: l'ulteriore passo in avanti del capitano del Napoli verso il Canada è arrivato questo pomeriggio, a Roma, dove il napoletano ha incontrato dal vivo parte del suo entourage per poter concretizzare il sì che era arrivato qualche ora fa all'offerta del club canadese: 11,5 milioni di euro di base fissa più 4,5 milioni di bonus per il napoletano che firma un contratto da cinque anni.

Un incontro all'hotel St. Regis di Roma con gli emissari canadesi che è anche servito a chiudere definitivamente l'accordo: Insigne ha firmato il contratto che lo legherà al Toronto a partire dal prossimo luglio, quando si libererà a costo zero dal Napoli. Per l'azzurro, infatti, ci sono ancora sei mesi da separato in casa con il club di Aurelio De Laurentiis, che non ha mai rilanciato l'offerta dei canadesi.