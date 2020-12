«Il gruppo sta dando tutto per poter raggiungere gli obiettivi fissati». Così Lorenzo Insigne difende i compagni il giorno dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. «Mi è dispiaciuto quanto successo contro l’Inter, soprattutto perché ho lasciato in dieci la mia squadra e un capitano non deve farlo. Ieri avevamo gli uomini contati in avanti, ma ora bisogna guardare in avanti alla partita di mercoledì: dobbiamo prenderci i tre punti. Sono qui da anni, ma da un po’ di tempo abbiamo una rosa forte un gruppo unito».

«Qualche partita sotto tono ci può stare, ma ci dispiace quando non si fa risultato» ha spiegato Insigne nella conferenza di presentazione del nuovo calendario sociale 2021. «Quella di quest’anno è una rosa più forte degli altri anni. Le assenze si fanno sentire ma non devono essere un alibi: abbiamo una squadra competitiva, il risultato di ieri non è dovuto alle assenze. Forse c’era un po’ di stanchezza dovuta alla trasferta di Milano. Il ritiro è stato deciso da tutto il gruppo, così abbiamo del tempo in più per stare insieme. Ci aiuterà a prepararci al meglio».

Insieme con lui anche Andrea Petagna, in campo ieri con la Lazio. «La partita più brutta fatta da inizio anno, ma una sconfitta ci può stare» ammette l'attaccante ex Spal. «Non ci demoralizziamo, siamo una squadra forte che può ambire ai primi posti. Diamo il massimo già per la sfida di mercoledì con il Torino per un Natale sereno. Adesso andremo in ritiro per evitare distrazioni: col Toro non sarà facile viste anche le assenza, ma penso che ci prepareremo bene e faremo una grande gara».

