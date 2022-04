Non proprio un lunedì qualunque per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che oggi ha potuto intrattenersi al telefono con uno dei più grandi talenti nella storia del calcio. L'azzurro ha pubblicato sulle sue storie Instagram una videochiamata live con Ronaldinho, brasiliano ex stella di Barcellona, Milan e nazionale verdeoro. «La storia» ha scritto sui social Insigne.

LEGGI ANCHE De Roon e le scuse a Koulibaly: «È triste vedere ancora razzismo»