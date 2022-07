Inter, Skriniar verso il Psg: stretta finale per Bremer

Skriniar verso il Psg, la trattative entra nelle battute finali e i nerazzurri stringono su Bremer del Torino per la sua sostituzione. Peoseguono i contatti tra le due parti per arrivare alla funata bianca, per Bremer si è mossa anche la Juve ma ormai il suo passaggio ai nerazzurri si puà considerare ormai a un passo dalla conclusione.

Il Milan prova a chiudere per De Katealere del Bruges. Trattativa in fase avanzata, ma ci sono ancora da metttere a posto degli aspetti per arrivare alla conclusione dell'affare. La Juve attende la cessione di De Ligt al Bayern Monaco per piazzare l'affondo su un nuovo difensore. Sono giorni caldi per il club bavaerese con la cessione di Lewandowski ormai da considerare quasi fatta al Barcellona: intesa tra i club e dei catalani con il centravanti polacco. Si attendono gli ultimi passaggi per poter poi arrivare all'ufficializzazione dell'accordo.

In pole position per la sosituzione di De Ligt c'è Pau Torres, difensore centrale del Villareal. Svanberg, il centrocampista del Bologna, accostato al Napoli, è passato al Wolfsburg. Il centrocampista Maggiore dello Spezia è vicinissimo al Torino.