Il Napoli di Gennaro Gattuso è da scudetto? Persembra proprio di sì: «Juventus-Napoli me la godrò in tv domanica sera. Penso che tutti stiano sottovalutando molto il, parliamo di un'ottima squadra» ha detto l'allenatore nerazzurro alla fine della gara vinta contro il Benevento. «Nessuno la sta mettendo tra le favorite, ma ha un organico importante e un allenatore molto preparato, metterà in difficoltà molte squadre».«Dobbiamo essere contenti ed entusiasti delle previsioni positive che ci sono su di noi» ha aggiunto Conte a Sky Sport. «Penso che dopo il campionato dell'anno scorso, dove siamo stati la sorpresa visto il punto dal quale siamo partiti, qualcuno veda delle potenzialità in noi e questo mi gratifica. Per tanti anni l'è stata considerata un'outsider, adesso la squadra ha acquisito credibilità e magari qualcuno oggi ci vede con occhi diversi».