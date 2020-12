L'Inter avvicina il Milan capolista portandosi a -1 in classifica approfittando del mezzo passo falso dei rossoneri, 2-2 col Genoa. I nerazzurri piegano 1-0 il Napoli a San Siro dopo una partita abbastanza bloccata con un predominio degli azzurri che devono però capitolare al 71' su calcio di rigore per fallo su Darmian di Ospina con Insigne espulso per proteste. A realizzare il penalty è Lukaku. La squadra di Conte sale a 27 punti, fermi a 23 gli azzurri

LA PARTITA IN DIRETTA

Gli azzurri si ripresentano con la maglia in onore di Diego, l'Inter gioca con la terza grigio-nera. Inter più determinata nei primi minuti, spinge a spron battuto. Il Napoli ha difficoltà a tessere la manovra; i nerazzurri sono alti e stretti. Al 6' primo pallone in profondità di Insigne pesca Lozano che però calcia male; poi ci prova Zielinski ma è in fuorigioco. Migliora il possesso palla degli azzurri, che provano spesso a cercare Insigne per trovare il pertugio giusto. Mertens si fa male da solo nel tentativo di crossare. La caviglia appare molto gonfia, zoppica, esce piangendo. Dentro Petagna. Al 17' Lautaro va vicinissimo al vantaggio, complice un errore di Koulibaly.

Gli azzurri provano a non perdersi d'animo, ma la difesa di Conte è sempre attenta e sventa ogni tentativo di entrare in area. I nerazzurri puntano tutto su Lukaku-Lautaro ma è il Napoli ad andare più vicino al gol con una botta di Zielinski al 32'. Lozano è tra i migliori quando c'è da ripartire e da saltare l'uomo. Al 40' tiro a giro di Insigne, deviato in angolo. Azzurri in evidente crescita nel finale primo tempo.

Durante l'inizio della ripresa si combatte molto, ma resta l'equilibrio. Insigne prova la gran botta da fuori al 53' ma il tiro è alto. Al 62' Lozano sbaglia un gol sottoporta ma è fuorigioco. Il Napoli è più convinto, ci crede, l'Inter è statica: al 68' Handanovic para un tacco a Insigne che per un soffio non entra in rete. Al 70' la frittata: Ospina atterra Darmian in area ed è rigore per l'Inter. Insigne va a discutere e viene espulso. Lukaku dal dischetto non perdona. Fuori Bakayoko e Zielinski e dentro Fabian e Politano. Il gol e il rosso arrivano proprio nel momento migliore del Napoli. Un peccato enorme. Eppure il Napoli potrebbe pareggiare con Politano ma Handanovic compie un vero e proprio miracolo. Fuori Mario Rui, dentro Ghoulam. Ed Elmas per Demme. Gli azzurri, seppur in 10, spingono ancora con coraggio. All'89' Di Lorenzo prova il sinistro ma Handanovic è insuperabile. Clamoroso palo di Petagna al 92'. Termina così il match, con una sconfitta immeritata.

INTER (3-5-2)

1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D'Ambrosio. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko, 20 Zielinski; 11 Lozano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 2 Malcuit, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 19 Maksimovic, 21 Politano, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Massa di Imperia.

