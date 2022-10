Inter-Napoli, trasferta vietata ai napoletani: da oggi i biglietti

Saranno in vendita già da oggi, 6 ottobre, i biglietti per la partita Inter-Napoli, sfida della 16esima giornata di Serie A in programma il prossimo mercoledì 4 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, prima gara al rientro dalla lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Sarà aperto il settore ospiti per gli azzurri ma la brutta notizia colpisce i tifosi napoletani: ancora una volta, infatti, è stato deciso il divieto di acquisto per chi è residente in Campania. Il terzo anello blu per i tifosi ospiti sarà messo in vendita a 25 euro.

Non ci sarà alcun obbligo possesso di fidelity card per il settore ospiti. Come informato dal Napoli attraverso il suo sito ufficiale, le attività di filtraggio verranno svolte al parcheggio ospiti; pertanto si invitano tutti i tifosi che si recheranno allo stadio, di accedere dal parcheggio ospiti (sito in via Federico Tesio in prossimità di Via Harar) e non recarsi direttamente all’ingresso 10 dedicato.