Anguissa contro Barella, i due motori di Napoli e Inter, due uomini chiave per la capacità di attaccare gli spazi e di ribaltare l'azione e di partecipare con grande efficacia alla fase difensiva.

Due centrocampisti completi, fondamentali per l'equilibrio tattico della formazioni di Spalletti e di Inzaghi: coprono, lottano, corrono, confezionano assist e segnano. Qualità fisiche e tecniche, Anguissa e Barella riescono ad abbinare al meglio tutti e due gli aspetti e sono stati tra i centrocampisti di miglior rendimento dei primi tre mesi, brillando sia nelle partite di campionato che in quelle di Champions League. E tutti e due hanno avuto una grande continuità di rendimento riuscendo sempre ad esprimersi su alti livelli. E ora sono pronti a ripartire alla grande a cominciare dal big match di mercoledì al Meazza.

Anguissa gioca da mezzala destra nel 4-3-3 di Spalletti, Barella ricopre lo stesso ruolo ma nel 3-5-2 di Inzaghi e cioè nel centrocampo a cinque: le caratteristiche sono simili, anche se il compito è leggermente diverso tenendo presenti le differenze tattiche tra il sistema di gioco del Napoli e quella dell'Inter. Li accomuna innanzitutto la straordinaria grinta, la voglia di non mollare di un centimetro su ogni pallone e di tenere sempre altissima l'intensità. Tutti e due nazionali, Anguissa con il Camerun è stato eliminato nella fase a gironi del Mondiale nonostante la vittoria di prestigio nell'ultima partita contro il Brasile, Barella è un perno fondamentale dell'Italia di Mancini che dopo la delusione per la mancata partecipazione a Qatar 2022 ora si tufferà nelle qualificazioni per i prossimi europei a cominciare dalla sfida del 23 marzo al Maradona contro l'Inghilterra.

Tre reti di Anguissa in questa stagione, una nel match di Champions League a Fuorigrotta contro il Liverpool e la doppietta in campionato contro il Torino: il centrocampista camerunense tutti e tre i gol li ha segnati nei match casalinghi e insegue il primo centro in trasferta di questa stagione e più in generale con la maglia del Napoli. Barella ha segnato sei gol, cinque in campionato, e uno in Champions League contro il Barcellona al Camp Nou (sei gli assist in campionato). Un centrocampista che migliora sempre di più anno dopo anno e che secondo le voci di mercato degli ultimi giorni continuerebbe a essere seguito con attenzione dal Chelsea.

Un punto di forza dell'Inter, uno stakanovista sempre impiegato dal primo minuto da Inzaghi, eccezion fatta per la prima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco: 19 presenze dal primo minuto, prestazioni sempre positive e sei assist in campionato. Sempre titolare anche Anguissa con il Napoli sia in serie A che in Champions League, escluse le due partite che è stato costretto a saltare per l'infortunio muscolare accusato contro l'Ajax al Maradona (Bologna e Roma) e la panchina con i Glasgow Rangers prima del rientro in campo con il Sassuolo. Per Barella 1.685 minuti tra campionato e Champions League, Anguissa è a quota 1.507 minuti: i due centrocampisti di ferro sono pronti a riaccendere i motori.