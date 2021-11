Inter-Napoli, chi ci arriva meglio? Chi ha giocato di più in nazionale

Inter-Napoli sarà il big match della prossima domenica di Serie A, una gara sempre da tante incognite che quest'anno ne presenta una in più: la sosta delle nazionali. Sia Inzaghi che Spalletti, infatti, ritroveranno la squadra al completo solo oggi, a 48 ore in pratica dalla sfida di San Siro, con i minutaggi, le fatiche e i viaggi internazionali che possono essere un fattore nei 90' di domenica.

LEGGI ANCHE Napoli, pretendente per Mazraoui: c'è anche il Barcellona di Xavi

Ma qual è la squadra, tra le due, che arriva meglio a questa partita? Secondo uno studio effettuato da Sky Sport, ci arriverebbe meglio l'Inter: i 14 nazionali nerazzurri, infatti, hanno giocato in nazionale 1.556' complessivi (Skriniar e Dumfries i più utilizzati, con i 180 minuti tra Slovacchia e Olanda), mentre i 14 nazionali del Napoli hanno accumulato ben 1.844' complessivi con ben cinque calciatori (Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Osimhen) che hanno di fatto giocato per intero le due gare previste con le proprie nazionali. Più minuti del Napoli li ha messi insieme solo la Juventus (2.023' complessivi) in Serie A.