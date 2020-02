Il Napoli a San Siro contro l'Inter per la semifinale di andata di Coppa Italia. Una gara che può dare senso a una stagione finora balorda per gli azzurri. Per Gattuso quello di stasera è un intreccio suggestivo. Per lui è una sorta di derby nel suo vecchio stadio contro la rivale cittadina di sempre. Soltanto un mese fa, i partenopei hanno perso in campionato 1-3 al San Paolo contro l’Inter.

Gattuso, che deve riscattarsi dopo la sconfitta contro il Lecce, lascia in panchina Lorenzo Insigne e Milik e sceglie Eljif Elmas con Dries Mertens. Centrocampo del Napoli con Allan, Diego Demme e Fabian Ruiz. In difesa torna Manolas con Maksimovic, mentre Koulibaly resta in panchina. In porta Ospina.

Antonio Conte non fa calcoli, non pensa alla Lazio domenica e contro il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia schiera Lukaku e Lautaro Martinez, che torna dopo le due giornate di squalifica in campionato. Assente dai titolari invece Eriksen, a centrocampo si rivede di nuovo la coppia Sensi-Barella con Brozovic e Biraghi e Moses sulle fasce.

LA PARTITA IN DIRETTA

L'Inter inizia spingendo, cercando molto le vie laterali e i cross per Lukaku e Lautaro in agguato. Occorre un match molto attento in difesa per gli azzurri, a differenza di quanto avvenuto col Lecce. In un contrasto nei primi minuti Elmas si fa male, ammonito Skriniar. Al 10' buona conclusione di prima di Mertens che va alta. Poi ci prova Lautaro, tiro centrale e Ospina para a terra. Dopodiché l'argentino ci riprova di testa.

Il Napoli prova a giocare con ordine, in un modulo più prudente da parte di Gattuso. Punizione nerazzurra pericolosa al 27' con Biraghi che non trova lo specchio. A lui risponde Elmas che al 30' semina il panico in area. Bella conclusione di Zielinski al 33'. Ci riprova il polacco solo davanti a Padelli al 46' ma il portiere para tutto. Il Napoli si lamenta per un tocco di mano in area che in effetti sembra esserci. L'arbitro fa proseguire. Ennesimo rigore negato agli azzurri quest'anno. Fine primo tempo.

Si riparte dalle reti inviolate. Moses conquista subito un calcio d'angolo, Ospina sventa il pericolo. L'Inter però in questo secondo tempo pressa molto più alto e prova a schiacciare gli azzurri. E' quasi un assedio degli uomini di Conte che sembrano avere tutt'altro piglio. Eppure al 56' in contropiede arriva un gol pazzesco di Fabian Ruiz che tira dal limite dell'area con un sinistro a giro.

L'Inter prova a rispondere con Lautaro che tira ma non coglie la porta. Conte manda in campo Eriksen per Sensi. Di Lorenzo rischia l'autogol su Lukaku.



27 Padelli; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 1 Handanovic, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 33 D'Ambrosio, 87 Candreva. All. Conte

NAPOLI (4-5-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski, 12 Elmas; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 13 Luperto, 5 Allan, 9 Llorente, 11 Lozano, 24 Insigne, 26 Koulibaly, 21 Politano, 68 Lobotka, 99 Milik. All. Gattuso.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

Ultimo aggiornamento: 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA