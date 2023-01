Inter-Napoli live: la serie A torna in campo con il big match di Milano

Il big match di questa 16esima giornata di campionato si gioca allo stadio Meazza, dove l'Inter di Inzaghi cerca gloria al cospetto del Napoli di Luciano Spalletti capolista. Due squadre che anche in Champions hanno dimostrato il proprio valore, entrambe qualificate agli ottavi di finale. Nerazzurri a caccia di una vittoria per riaprire il campionato, oggi lontani 11 punti dagli azzurri. Come in tutte le partite di questa 16esima giornata, il calcio d'inizio sarà preceduto da un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Pelè.