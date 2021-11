Inter-Napoli, fischia Valeri: ko nel 2020 con il fischietto di Roma

Sarà Paolo Valeri l'arbitro di Inter-Napoli, in programma domenica pomeriggio a Milano. Nato a Roma, è arbitro effettivo dal 1994, con il Napoli vanta ben 26 precedenti in Serie A, l'ultimo a settembre scorso, nel match vinto per 4-0 in casa della Sampdoria. Insieme con Valeri ci saranno gli Assistenti Giallatini-Preti, il IV Uomo Marchetti. Al VAR la coppia Aureliano-Longo.

Soltanto un precedente in carriera con Inter-Napoli, per Valeri: il match a San Siro del 28 luglio 2020, conclusosi con una vittoria per 2-0 della squadra di Antonio Conte. In totale sono diciassette le vittorie ottenute dal Napoli con la sua direzione, tre le sconfitte e sei i pareggi conquistati.