Inter e Napoli cercano conferme. Alle 20.45 a San Siro il big match di giornata che vede di fronte seconda e terza in classifica. La squadra di Conte arriva dalla vittoria di Cagliari che ha fatto dimenticare almeno per qualche ora l'eliminazione dalle coppe. Quella di Gattuso ha avuto la meglio sulla Sampdoria. Entrambe hanno dovuto rimontare lo svantaggio iniziale, stasera sperano di partire da subito col piede giusto.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Inter-Napoli, live tweet di Anna Trieste LA DIRETTA Juventus-Atalanta 1-1:Ronaldo si fa parare un rigore!

I nerazzurri ritrovano davanti Lautaro Martinez, che sarà la spalla di Lukaku. Eriksen si riaccomoda in panchina, in mezzo al campo ci sono Barella e Gagliardini con Brozovic. Young e Darmian (Hakimi non è al meglio) gli esterni. Gattuso invece lascia fuori Fabian Ruiz e sceglie Demme al fianco di Bakayoko. Davanti insieme a Mertens e Insigne c'è Lozano dopo il gol e assist contro la Samp.

LA PARTITA IN DIRETTA

Gli azzurri si ripresentano con la maglia in onore di Diego, l'Inter gioca con la terza grigio-nera. Inter più determinata nei primi minuti, spinge a spron battuto. Il Napoli ha difficoltà a tessere la manovra; i nerazzurri sono alti e stretti. Al 6' primo pallone in profondità di Insigne pesca Lozano che però calcia male; poi ci prova Zielinski ma è in fuorigioco. Migliora il possesso palla degli azzurri, che provano spesso a cercare Insigne per trovare il pertugio giusto. Mertens si fa male da solo nel tentativo di crossare. La caviglia appare molto gonfia, zoppica, esce piangendo. Dentro Petagna. Al 17' Lautaro va vicinissimo al vantaggio, complice un errore di Koulibaly.

INTER (3-5-2)

1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D'Ambrosio. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko, 20 Zielinski; 11 Lozano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 2 Malcuit, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 19 Maksimovic, 21 Politano, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Massa di Imperia.

Ultimo aggiornamento: 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA