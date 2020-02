Giorni e giorni a scartavetrarci la uallera col ritorno del "tridente pasticceria mignon" e poi gioca Mertens Callejon e ELMAS



Ma allora non fate gli esperti di calcio, fate gli esperti di CHIACCHIERE E SANGUINACCIO



Torna comunque Fabian a centrocampo.



Sarà la qualità della Rai sarà la mia miopia ma io tra maglia dell'Inter e maglia del Napoli nun capische nu cazz



Indovinate chi sta in campo per sostituire Insigne che ha preso una botta? Esatto, Elmas che ha appena preso una botta



E MANCO ANDIAMO NA BELLA MATTINATA A MUNTEVERGIN



Ma la panchina di Milik fa parte della giusta et severa punizione della @SerieA per non aver saputo simulare decentemente domenica con il Lecce?

Maksimovic è il classico amico che tu gli dici per ore "Oh mi raccomando se chiama 'a uagliona mia digli che sto cu ttè" e quello quando quella chiama dice "No, non lo so dove sta"



MA ALLORA SI' SCEM?



E dopo SOLI dieci minuti il Napoli riesce a superare la metà campo e a salutare con un tiro (alto) di Mertens l'area di rigore nerazzurra



"Errore del Napoli in fase di giro palla" No, caro commentatore di @RaiSport nessun errore del Napoli, le palle stanno girando perfettamente



Mertens che deve marcare Brozovic è un po' come il bonus bebè di 80 euri che deve risolvere il problema delle scarse nascite in Italia



Effettivamente il calo delle nascite è un problema serio. Non si fanno figli e non ci sta nessuno che potrebbe almeno tentare di mettere in porta un cross di Elmas



Dopo questo calcio d'angolo battuto da Mario Rui mi sento di poter affermare che Mario Rui non merita la mia benevolenza quando batte i calci d'angolo



Niente avimm' arrefus a Callejon



Ok ce la fa ce la fa #callejon



MA CH CAZZ



MA TU DEVI TIRARE UNA SEGGIATA CHE E' STU PALLONETT #zielinski



"Dobbiamo continuare a far bene perché possiamo far male"

Grazie Zielinski per questa efficace sintesi del primo tempo di #InterNapoli



No, non era rigore per fallo di mano perché come stanno dicendo a Rai Sport se la prendi col dorso della mano non è fallo. E infatti, in quel caso è nu paccher a votapesce

"Se non volevo essere sotto esame andavo alle Poste"

No, caro #Sarri, se non volevi essere sotto esame dovevi andare al Var quando ci sta un fallo di mani in area contro il Napoli

Ma visto che gli sono tutti di spalle, Ospina queste indicazioni con le mani sulla posizione a chi cazz glie dà? A quelli dell'Inter non ho capito



GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL



Afffffffffffffffffffammocc #fabian



Un Fabian all'improvvisooooooooooooooooo



Fabian, con un meraviglioso tiro a giro. Chapeau!



Non lo so se Fabian è tornato, quello che so è che ha fatto nu ddie 'e gol!



A giudicare da come si sta sbracciando, Gattuso le scuse di Maksimovic le ha prese e le menate rint'o cess



Di Lorenzo e Ospina che si consolano a vicenda dopo che Di Lorenzo per poco non faceva autogol SI VOLAAAA



E dentro Milik per Mertens



Non so perché non è gol dell'Inter perché con quella mischia non si è capito niente però GRAZIE GESÙ



Dopo quel tacco pericolosissimo assolutamente immotivato io non me la sento di biasimare Gattuso che cambia Callejon per Politano



Fuori Piotr dentro Allan!



I maschi non sono in grado di fare due cose contemporaneamente. Tranne Manolas. Manolas può vattere un avversario e contestualmente passare un pallone preciso ai compagni



CHE UOMO

Ospina ammonito. MANNAGG A CAPA TOIA OSPI'



Il dramma di Fabian Ruiz che chiede il cambio ma scopre che i cambi sono finiti e deve buttare il sangue fino alla fine assieme agli altri



Scusate ma se Milik è stato ammonito per simulazione, a D'Ambrosio per questa splendida interpretazione del tuffatore di Paestum che gli devono dare? L'Oscar?



OSPINAAAAAAAAAAAAAAA



YEEEEEE

FINITAAAAAAAA



A

F

A

M

M

O

C



IL RITORNO DEL FABIAN PRODIGO

Vittoria contro la capolista con catenaccio e contropiede. Non so se Gattuso sa disegnare calcio. Di sicuro sa che l'umiltà è la virtù dei grandi. E non è poco #coppaItalia #internapoli #0a1 #forzanapolisempre



