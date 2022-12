La potenza di Lukaku contro la velocità di Osimhen: Inter-Napoli è innanzitutto la sfida tra i due centravanti. Romelu tornato in estate all'Inter dal Chelsea è stato costretto a saltare per gli infortuni quasi interamente la prima parte di stagione (solo 5 presenze e 2 gol), Victor invece ha viaggiato a ritmi fortissimi segnando 9 gol in 11 partite di campionato, 10 in totale con quello in Champions all'Ajax al Maradona in 14 presenze.



Una media gol straordinaria quest'anno dell'attaccante del Napoli, come lo è stata per Lukaku nei suoi primi due anni all'Inter (51 presenze e 34 gol nel 2019-2020, 44 presenze e 30 gol nel 2020-2021, due stagioni in cui sulla panchina nerazzurra c'era Conte): due centravanti che sono capaci di spostare gli equilibri con giocate individuali. Il belga ha una potenza straripante, il nigeriano è velocissimo e diventa imprendibile appena va via sui primi passi al difensore avversario. E i due hanno una caratteristica in comune: diventano letali negli spazi, a campo aperto sono difficilissimi da marcare.

Lukaku ha vissuto l'eliminazione del Belgio nella fase a gironi dei Mondiali, una delusione enorme e proprio lui fallì contro la Croazia un paio di comode occasioni sotto porta: una pagina amara quella di Qatar 2022 che il belga ha voluto cancellare in fretta rituffandosi subito negli allenamenti con l'Inter per trovare la migliore forma il più rapidamente possibile.



Osimhen invece ha chiuso alla grande la prima parte di stagione realizzando 7 reti nelle ultime sei partite di campionato, da quando è tornato a disposizione dopo l'infortunio muscolare che subì nel match di Champions League contro il Liverpool al Maradona. L'ultimo gol della serie di testa, una delle sue specialità, nel 3-2 all'Udinese. Una rete bellissima l'ha messa a segno anche in una delle due amichevoli che il Napoli ha giocato durante il ritiro in Turchia, quella dell'1-1 contro il Crystal Palace (poi gli azzurri vinsero 3-1).



Lukaku e Osimhen s'incroceranno per la seconda volta con le maglie di Inter e Napoli, l'unico precedente nell'1-1 dell'aprile 2021. Il centravanti belga ha segnato tre reti agli azzurri, quella decisiva dell'1-0 (16 dicembre 2020) e la doppietta nel 3-1 dei nerazzurri al Maradona (6 gennaio 2020). Osimhen non è riuscito a far centro nelle tre sfide precedenti contro l'Inter e fu sfortunatissima la sua unica partita al Meazza contro i nerazzurri (21 novembre 2021) quando fu vittima di un grave infortunio allo zigomo che lo costrinse stare a lungo fuori. Tornerà ad affrontare l'Inter a Milano a poco più di un anno di distanza e proverà a segnare il suo primo gol allo stadio di San Siro. Il big match di campionato che aprirà il 2023 avrà come chiave determinante proprio la sfida a distanza tra Lukaku e Osimhen.