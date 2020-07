LEGGI ANCHE

Non solo la sconfitta a Milano, le brutte notizie perdopo la gara con l'Inter arrivano anche dall'infermeria e da Nikola Maksimovic : il difensore azzurro, infatti, ha lasciato il terreno di gioco di San siro a braccio, con l'aiuto dello staff medico, dopo il colpo fortuito subito alla caviglia sinistra che non gli ha permesso di chiudere al meglio la sfida coi nerazzurri.Un campanello d'allarme di troppo in casa, vista la situazione dei difensori a disposizione: con la testa che va al Barcellona, Gattuso dovrà forse già rinunciare aper i problemi al costato contro i blaugrana. Nelle prossime oresi sottoporrà agli esami medici per capire l'esatta entità dell'infortunio subito.